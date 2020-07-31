В Государственной экологической инспекции заявили, что разрезание затонувшего танкера «Делфи» может нанести ущерб экологии в 40 раз больше, чем за все время после аварии

Об этом заявил глава ведомства Андрей Мальованый в Facebook.

По словам главы ГЭИ, с 22 ноября 2019 года, когда произошла авария с танкером «Делфи», Государственная экологическая инспекция осуществляет контрольный отбор проб воды в районе одесского пляжа «Дельфин», где до сих пор находится затонувшее судно.

«За весь этот период суммарно около 30 дней наблюдалось превышение предельно допустимых концентратов нефтепродуктов. Есть соответствующие акты, состоящие в присутствии Администрации морских портов Украины (АМПУ)», - отметил он.

В помещении АМПУ, расположенного недалеко от «Делфи», сформирован оперативный пост, где постоянно (в будни, выходные и праздничные дни) находятся инспекторы ГЭИ для мониторинга ситуации. Если инспекторы фиксируют нефтяное пятно, составляется акт, отбираются образцы, которые доставляются в одесскую лабораторию ГЭИ.

«Одесский филиал Администрации морских портов Украины также осуществляет собственный мониторинг фоновых вод. То есть если ГЭИ отбирает пробы воды из самых нефтяных пятен, то АМПУ – из вод на пляже, смешанных», - пояснил Мальованый.

АМПУ по предписанию ГЭИ установило боновые ограждения вокруг танкера. «В компетенцию ГЭИ не входит проверять качество этого оборудования. Однако около 30 раз инспекторами фиксировалось повреждения бонов и утечка нефти за их пределы. Боны, на самом деле, слабые и поэтому заваливаются. Их можно использовать на реках, а морские штормы они не выдерживают. ГЭИ обращалась к Одесской областной государственной администрации, АМПУ и правоохранительным органам для решения этой проблемы», - отметил председатель ГЭИ.

Чиновник обращает внимание, что от судовладельца не получено никакой информации относительно количества нефтепродуктов на борту затонувшего танкера. Сейчас рассматривается вариант разрезания «Делфи» для эвакуации, поскольку целым убрать танкер не удалось. «Тогда все топливо из машинных отделений попадет в Черное море. Потенциальный вред окружающей среде может в 40 раз превысить все те разливы нефти, которые были с 22 ноября прошлого года. ГЭИ не рекомендует разрезать танкер», - написал он.

Напомним, 21 ноября 2019 на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались. Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.

Возле судна установили более 300 метров сорбирующих бонов. По данным экологов, в первые дни уровень загрязнения был превышен в 150 раз.

24 июля начались работы по подъему танкера.