В Одессе начались работы по подъему танкера Delfi, который сел на мель перевернулся в ноябре 2019 года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«В 13:00 сегодня начинается операция судовладельцем Делфи по выкрениванию судна», - написал он в Facebook.

Напомним, 21 ноября 2019 на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались. Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.

Возле судна установили более 300 метров сорбирующих бонов. По данным экологов, в первые дни уровень загрязнения был превышен в 150 раз.