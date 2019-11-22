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Содержание нефтепродуктов в море возле Одессы, где сел на мель катер «Делфи», в 53 раза превышает норму, сообщил и.о. председателя Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов.

«Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Крымско-Черноморского округа осуществлен выезд и проведен отбор проб вод на месте нахождения подтопленного танкера и передан в отдел инструментально-лабораторного контроля Инспекции. В результате, установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза на месте аварии», - написал он в Facebook.

По словам Фирсова, проводится постоянный мониторинг места загрязнения, государственные инспекторы находятся на месте происшествия.

Представители Государственной экоинспекции в соответствии с законом и процедурами рассчитают ущерб, нанесенный окружающей среде, с последующим обращением с претензией о возмещении причиненных убытков.

«Сейчас инспекторы по охране окружающей природной среды вместе с представителями АМПУ проводят повторное обследование места аварийного события и повторной отбор проб в связи с появлением пятен маслянистого состава», - добавил чиновник.

Напомним, 21 ноября на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались.

Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.
ForUm

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