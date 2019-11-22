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Спасатели эвакуировали троих членов экипажа с терпящего бедствия у берегов Одессы танкера «Делфи», сообщает «Думская».

Для эвакуации хотели использовать водный скутер, но передумали. На судно отправились водолазы, которые переправили моряков на берег.

Экипаж состоит из трех человек - капитана, старшего механика, матроса.

Напомним, 21 ноября на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались.

Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.
ForUm

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