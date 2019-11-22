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На рейде одесского порта терпит бедствие небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы, сообщает «Думская».

Пока точно не известно, что именно случилось с судном, но спасательные катера пытаются подойти и снять с него экипаж.

Сильный шторм (скорость ветра 20-25 м/с, высота волны 2,3 метра) мешает спасательной операции.

Длина «Делфи» 60 метров, ширина — 10 метров, водоизмещение около 1600 тонн.

Судно село на мель примерно в километре от пляжа «Дельфин». У судна отказала машина.  Люди на борту эвакуироваться отказались. Опасности для экосистемы залива пока нет. Судно изначально было в акватории порта «Пивденный». Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Частный буксир «Австралия» не смог подойти к «Делфи». Моряки говорят, что у бункеровщика нет топлива. Пока судно сидит на мели. Кроме того, его удерживает якорь.

В заливе работают также катера Морской поисково-спасательной службы.

 На борту «Делфи» находятся три человека.
ForUm

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