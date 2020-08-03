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Администрация морских портов Украины объявила конкурс на подъем и удаление затонувшего возле Одессы танкера «Delfi», сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Все три попытки подрядчика поднять танкер, нанятого судовладельцем, были безуспешными. Одна из причин – недостаточная материально-техническая база. Теперь за поднятие судна ответственна Администрация морских портов Украины», - отметил министр в Facebook.

Одно из главных требований к подрядчикам – документально подтвержденный опыт выполнения подобных операций. Также участники должны предоставить план выполнения работ.

Заявки принимаются ориентировочно до 5 августа.

Напомним, 21 ноября 2019 на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались. Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.

Возле судна установили более 300 метров сорбирующих бонов. По данным экологов, в первые дни уровень загрязнения был превышен в 150 раз.

24 июля начались работы по подъему танкера.
ForUm

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