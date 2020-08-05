Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассчитывает, что затонувший у берегов Одессы танкер Delfi начнут поднимать через неделю, сообщает Радио Свобода.

«Сегодня последний день, когда предоставляются предложения (по поднятию танкера. - Ред.). И я надеюсь, что уже через неделю начнется операция по подъему судна», - сказал Криклий.

Он уверен, что до конца августа танкер уберут с пляжа.

Напомним, 21 ноября 2019 на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались. Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.

Возле судна установили более 300 метров сорбирующих бонов. По данным экологов, в первые дни уровень загрязнения был превышен в 150 раз.

24 июля начались работы по подъему танкера.

Администрация морских портов Украины объявила конкурс на подъем и удаление затонувшего судна.