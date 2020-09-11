Суммарный объем затрат на поднятие с мели и отбуксировку с побережья Одессы танкера Delfi составил порядка 14 млн грн.

Такие данные обнародовал директор компании фирмы «Трансшип» Андрей Иванов, в состав которой входит дочернее предприятие «Краншип», убравшее судно с мели, передает Укринформ.

«В ходе операции компании «Краншип» совершили герметизацию пробоин корпуса танкера, прежде всего правого борта, откачали около 300 тонн песка и ила, а также вырезали и удалили с борта аварийного судна до 50 тонн металлоконструкций», - отметил Иванов.

По его словам, компенсировать затраты компания-заказчик работ, наверное, сможет за счет сбыта металлолома после распила танкера на территории порта Черноморск.

Согласно действующему законодательству, руководители стивидорной компании «Бруклин-Киев» и ГП «Администрация морских портов Украины», которые обеспечили эвакуацию аварийного судна с пляжной зоны Одессы, могут обратиться за компенсацией к бывшему судовладельцу.

По мнению Иванова, до завершения судебного процесса танкер Delfi будет находиться на территории морского порта Черноморск, куда его отбуксировали 10 сентября экипажи плавкрана и буксиров.

Напомним, 21 ноября 2019 на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер Delfi (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались. Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.

Возле судна установили более 300 метров сорбирующих бонов. По данным экологов, в первые дни уровень загрязнения был превышен в 150 раз.

24 июля начались работы по подъему танкера. 26 августа судно поставили на киль.

10 сентября буксиры завершили транспортировку танкера Delfi с городского пляжа Одессы в порт Черноморск.