Несмотря на действующий запрет приема посетителей в помещениях кафе и ресторанов, президент Владимир Зеленский в Хмельницком смог выпить чашку кофе в одном из местных заведений.

Полиция отправила нарушителям правил дорожного движения первые 2400 административных постановлений.

МВД планирует инициировать законопроект, согласно которому граждане, постоянно превышающие скорость, вынуждены будут пересдавать экзамен в автошколе. Тем временем Верховная Рада решила повысить штрафы за нарушение ПДД пешеходами.

На складах Госрезерва аудиторская проверка обнаружила недостачу зерна на сумму более 800 млн грн.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 3 июня в Украине подтверждено 24 823 случая COVID-19, из них 10 440 выздоровели, 735 умерли. В Киеве число заболевших COVID-19 увеличилось на 62 человека. Во Львовской области за минувшие сутки, 2 июня, зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом, лабораторно подтверждено 96 случаев. По состоянию на утро 3 июня 7 областей Украины и Киев не готовы ко смягчению карантинных ограничений.

Кабинет Министров Украины планирует возобновить внутренние авиаперевозки с 5 июня, а кафе и ресторанам разрешить принимать посетителей внутри заведений.

Национальный банк Украины с 3 июня ввел в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.

Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно записи разговора во время проведения переговоров с участием должностных лиц иностранных государств.

Маршрут движения подозреваемых по делу убийства журналиста Павла Шеремета не изменен, заявили в полиции.

В Киеве с 1 июля электронный билет станет единственным способом оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.

Народные депутаты сорвали проведение собеседований на должность председателя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Свидетелями пытки задержанных и изнасилования 26-летней девушки правоохранителями в отделении полиции Кагарлыка были многие сотрудники, которые в тот день находились в помещении и слышали звуки издевательств. Об этом впервые публично заявила 26-летняя пострадавшая в эфире одного из украинских телеканалов.

Подконтрольный Кремлю райсуд Симферополя в среду постановил отправить под арест на 30 суток украинского военнослужащего Евгения Добринского – фигуранта дела о незаконном пересечении госграницы РФ.