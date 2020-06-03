По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 3 июня в Украине подтверждено 24 823 случая COVID-19, из них 10 440 выздоровели, 735 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 483 случая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего в Украине 381 552 образца исследованы методом ПЦР и 21 931 образец - методом ИФА.
В общем заболел 1791 ребенок и 4785 медиков. На амбулаторном лечении находятся 17 227 пациентов, из них 1496 детей и 3883 медработника. Всего нуждались в госпитализации 7596 человек, из них 295 детей и 902 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 292 человека, в том числе один ребенок и 26 медиков.
Из числа людей, которые выздоровели, 2500 медработников и 718 детей.
В общем случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 1050 (657 выздоровели)
Волынская обл. - 959 (278 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 950 (267 выздоровели)
Донецкая обл. - 166 (97 выздоровели)
Житомирская обл. - 780 (472 выздоровели)
Закарпатская обл. - 1236 (434 выздоровели)
Запорожская обл. - 463 (258 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1465 (862 выздоровели)
Киев - 3133 (756 выздоровели)
Киевская обл. - 1652 (418 выздоровели)
Кировоградская обл. - 523 (403 выздоровели)
Луганская обл. - 49 (40 выздоровели)
Львовская обл. - 1830 (457 выздоровели)
Николаевская обл. - 295 (182 выздоровели)
Одесская обл. - 913 (231 выздоровел)
Полтавская обл. - 272 (253 выздоровели)
Ривненская обл. - 1873 (993 выздоровели)
Сумская обл. - 174 (147 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1200 (948 выздоровели)
Харьковская обл. - 1131 (467 выздоровели)
Херсонская обл. - 179 (161 выздоровел)
Хмельницкая обл. - 469 (259 выздоровели)
Черкасская обл. - 416 (320 выздоровели)
Черновицкая обл. - 3442 (1017 выздоровели)
Черниговская обл. - 203 (63 выздоровели).
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на утро 2 июня было подтверждено 24340 случаев COVID-19, из них 10 078 выздоровели, 727 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 328 случаев.
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