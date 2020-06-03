Свидетелями пытки задержанных и изнасилования 26-летней девушки правоохранителями в отделении полиции Кагарлыка были многие сотрудники, которые в тот день находились в помещении и слышали звуки издевательств. Об этом впервые публично заявила 26-летняя пострадавшая в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает УНИАН.

«Завели меня на второй этаж, и там уже начали: «Давай, рассказывай о магазине (девушку вызвали как свидетеля по делу о краже товаров в одном из сельских магазинов. – Ред.). Говорю: «Я даже не знала, что его ограбили, или что». «Да что ты мне рассказываешь?! Ты что, врешь?». Там полицейскому говорит: «Давай, неси противогаз». Двери открыты были. И там их много сидело, по кабинетам: там тот, там тот – и все же слышали, и никто не выходил», – поделилась пострадавшая.

Потом копы надевали противогаз и зажимали его снизу. После побоев потерпевшую приковали наручниками к батарее в коридоре, а сами пошли употреблять спиртное. Вскоре оба полицейские переместили девушку в кабинет, где один из них ее изнасиловал, тогда как другой сел за компьютер.



Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой.

Позже стало известно, что были задержаны 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Следователи Государственного бюро расследований сообщили им о подозрении.

Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого сотрудника.

25 мая суд арестовал подозреваемых.

Подозреваемые в изнасиловании не признают вину и заявляют, что факта изнасилования не было.

По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском отделении полиции уволили 10 сотрудников.