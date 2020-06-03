В Киеве с 1 июля электронный билет станет единственным способом оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, сообщает пресс-служба КГГА.
С помощью электронной билета можно оплатить проезд во всех видах общественного транспорта: метро, автобусе, троллейбусе, трамвае, городской электричке и фуникулере.
Для того, чтобы воспользоваться электронной билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой.
Транспортная карта дает возможность приобретать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 гривни на каждой поездке. Информация о поездках сохраняется после регистрации карты в личном кабинете, и в случае потери Kyiv Smart Card неиспользованные поездки можно перенести на другую карту. Данные по поездкам фиксируются онлайн, и это дает возможность отследить пассажиропоток на любой станции или остановке.
Купить Kyiv Smart Card можно:
в кассах метрополитена;
в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена;
в Т-киосках.
Пополнить Kyiv Smart Card можно:
в приложении Kyiv Smart City;
в личном кабинете киевлянина;
в кассах метрополитена;
в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена;
в терминалах самообслуживания Ibox, Easypay, 2click и City24;
с помощью чат ботов Kyiv Pay Bot и KyivMetroBot в Telegram и Facebook.
Напомним, запуск электронного билета в Киеве в промышленную эксплуатацию, который был запланирован на 1 ноября 2019 года, перенесли на год.
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