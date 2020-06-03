На складах Госрезерва аудиторская проверка обнаружила недостачу зерна на сумму более 800 млн грн. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Михаил Апостол, сообщает пресс-служба МВД.

По факту предоставленной информации бывшим руководителем Госрезерва Ярославом Погорелым об обнаруженной аудиторской службой нехватке начато досудебное расследование.

«Нехватка почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве. Сумма убытков - более 800 млн гривен. Только со складов территориальной структуры Госрезерва в Тернопольской области, откуда я родом, исчезло пшеницы, которая поместилась бы в 150 вагонов-зерновозов», - сообщил советник министра внутренних дел.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.

Советник министра подчеркнул, что в случае подтверждения заявленных фактов, виновных ждет суровое наказание.

«Упомянутые в моей иронической метафоре «мыши», которые якобы съели тысячи тонн зерна, имеют имена и должности и обязательно будут наказаны в соответствии с украинским законодательством. Надеюсь, что ущерб, нанесенный государству, также будут возмещены», - добавил Апостол.

Кроме того, Апостол отметил, что по документам определенный товар на складах есть, но при проверке выяснилось, что его уже нет. На одном из предприятий не нашли почти 18 тыс. тонн зерна, на другом - почти 20 тыс. тонн, на третьем – 112 тыс. тонн.

«В целом 150 тыс. тонн зерна, которые якобы у нас есть, но на самом деле уже давно разворованы и проданы. Также нашли цистерну с нефтепродуктами. Если по ней стукнуть, то гудит как пустая. Если взять щупом пробу уровня нефтепродуктов - цистерна полная. В конце концов выяснилось, что под окошком для щупа была приварена труба, и только она была заполнена нефтепродуктами, а остальная цистерна стояла пустой. Такие изобретения. И многие другие, которым правоохранители также дадут оценку», - добавил советник министра.