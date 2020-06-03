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По состоянию на утро 3 июня 7 областей Украины и Киев не готовы ко смягчению карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, не готовы дальше снимать ограничения Киев, Волынская, Ленпропетровская, Донецкая, Львовская, Ривненская, Харьковская и Черновицкая области.

Напомним, по состоянию на 3 июня в Украине подтверждено 24 823 случая COVID-19, из них 10 440 выздоровели, 735 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 483 случая.

С 22 мая в Украине введена адаптивная модель карантина

1 июня Украина перешла на следующий, третий, этап ослабления карантина, а следовательно – отменены очередные ограничения.
ForUm

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