Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект закона №2697 проголосовали 277 народных депутатов.

Законопроектом предлагается внести изменения в санкции частей первой, третьей и четвертой статьи 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях, повысив размер штрафа за нарушение пешеходами правил дорожного движения, в том числе в случае нахождения их в состоянии опьянения, или если такие действия привели к созданию аварийной обстановки.

Кроме того, из абзаца второго части первой статьи 127 КоАП предлагается исключить такой вид административного взыскания в виде предупреждения.