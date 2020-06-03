Маршрут движения подозреваемых по делу убийства журналиста Павла Шеремета не изменен, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«Недавно некоторые СМИ распространили информацию о якобы изменении маршрута закладывавших взрывчатки под авто, в котором взорвали журналиста Павла Шеремета. Следствие опровергает обнародованные данные», – гвоорится в сообщении.

В Нацполиции заявили, что для проведения экспертных исследований следствие использовало несколько видеофайлов, изъятых по маршруту движения подозреваемых Антоненко и Кузьменко, в том числе видео с фасада помещений Киевского университета имени Бориса Гринченко, расположенного по ул. Бульварно-Кудрявская, д. 18/2.

«В материалах уголовного производства подается схема движения подозреваемых от автомобиля до ул. Бульварно-Кудрявской, 18/2 - именно там в последний раз фигурантов зафиксировала камера видеонаблюдения. На этой схеме четко изображено, что после закладки взрывчатки подозреваемые переулком Чеховским вышли на улицу Бульварно-Кудрявскую, откуда и вернули в квартал между улицами Бульварно-Кудрявская и Олеся Гончара», – отмечается в сообщении.

В то же время в Нацполиции сообщили, что в квартале, куда свернули фигуранты, по адресу: ул. Олеся Гончара, 28Б расположена квартира, которой пользовался подозреваемый Андрей Антоненко. Он лично подтвердил это во время допроса.

«Следует также заметить, что в предыдущих подозрениях маршрут движения до и после закладки взрывчатки не фигурировал - он был добавлен в текст подозрений по согласованию с процессуальным руководителем в уголовном производстве», – сказано в сообщении.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства,

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц». 22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.

По данным СМИ, следователи изменили маршрут мужчины и женщины, которые закладывали взрывчатку под авто журналиста, чтобы версия полиции выглядела убедительной.