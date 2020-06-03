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Полиция отправила нарушителям правил дорожного движения первые 2400 административных постановлений.

«Первые 2400 админпостановлений отправляются в Укрпочту и вскоре их получат нарушители скоростного режима», - написал в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Он подчеркнул, что цель установки системы автоматической фиксации – превентивная. «Это необходимо для того, чтобы улучшить безопасность дорожного движения, уменьшить аварийность и смертность на украинских дорогах», - отметил полицейский.

Как узнать о факте фиксации нарушения?

  • на официальных сайтах МВД и Главного сервисного центра МВД в «Электронном кабинете водителя»;
  • от почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации правонарушителя;
  • от представителей Государственной пограничной службы Украины, которые вручают постановление при пересечении границы - иностранцам и лицам без гражданства, которые ввозили транспортное средство на территорию Украины, зарегистрированное за ее пределами.

Напомним, в Киеве 1 июня в 00:01 заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

За первые сутки работы автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 40%, заявил глава МВД Арсен Аваков.
ForUm

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