МВД планирует инициировать законопроект, согласно которому граждане, постоянно превышающие скорость, вынуждены будут пересдавать экзамен в автошколе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на замминистра Антона Геращенко.

«Если штрафов наберется более 10 или 15, то такое лицо должно остаться без прав и будет вынуждено пересдавать экзамен на их получение», - отметил он.

Геращенко объяснил, что есть несколько возможностей платить штрафы за превышение скорости в автоматическом режиме. Первая – когда по адресу регистрации транспортного средства приходит письмо-уведомление с административным протоколом. На протоколе есть Q-код, нарушитель может зайти и даже пересмотреть момент превышения скорости. Если смартфон подключен к системе банковских платежей, то штраф можно оплатить сразу.

Второй вариант - зарегистрироваться на сайте «Электронный кабинет водителя». Штрафы будут приходить в виде сообщения.

Напомним, в Киеве 1 июня в 00:01 заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

За первые сутки работы автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 40%, заявил глава МВД Арсен Аваков.