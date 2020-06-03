Подконтрольный Кремлю райсуд Симферополя в среду постановил отправить под арест на 30 суток украинского военнослужащего Евгения Добринского – фигуранта дела о незаконном пересечении госграницы РФ.

Об этом сообщается на сайте суда.

«В ходе предварительного расследования установлено, что Добринский 30 мая 2020 г., не имея действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию, следуя в пешем порядке по дамбе железнодорожных путей направления г. Джанкой Российская Федерация - н.п. Сиваш Украина, незаконно пересек государственную границу Российской Федерации», - заявили в «суде».

Постановление судьи может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как объявила судья Валентина Камынина, Добринский пробудет под стражей до 1 июля. Дознаватель просил райсуд арестовать Добринского на месяц, поскольку после задержания пограничниками тот пытался сбежать, кроме того, у украинца нет места жительства в Крыму и он может скрыться от следствия. Представитель прокуратуры поддержала ходатайство. Адвокаты и подозреваемый возражали.

28-летний уроженец Ривненской области Украины Добринский является военнослужащим 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, женат, имеет малолетнего ребенка.

«У меня не было намерений идти в Крым, не было цели пересечь границу. Я прошелся по дамбе, хотел посмотреть рыбу», - сказал военный в суде.

Напомним, в субботу, 30 мая, на административной границе между материковой частью Украины и Крымом без вести пропал украинский военный. Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы.

2 июня ФСБ РФ сообщила о задержании украинца.

Фото: ТАСС