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Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно записи разговора во время проведения переговоров с участием должностных лиц иностранных государств, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

«В соответствии со статьями 133, 135-139, 224 Уголовно-процессуального кодекса Украины Порошенко П.А. вызывается на 11:00 10 июня 2020 в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №6220000000000456, в ходе которого исследуются обстоятельства законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием президента Украины и должностных лиц иностранных государств. Для этого Порошенко П.А. необходимо явиться по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15, каб. 508, г. Киев», – говрится в сообщении.

Порошенко уже вызывали на допрос по этому делу на 29 мая, но он не явился.

Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

В штабе Байдена назвали «пленки» сильно отредактированными.

Президент Владимир Зеленский заявил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство относительно обнародованных записей.

В свою очередь Порошенко заявил, что «пленки Деркача» о якобы влиянии Байдена – спецоперация Кремля.

По так называемым пленкам Деркача открыто два уголовных производства, и их расследуют ГБР и НАБУ.
ForUm

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