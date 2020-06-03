Кабинет Министров Украины планирует возобновить внутренние авиаперевозки с 5 июня, а кафе и ресторанам разрешить принимать посетителей внутри заведений в рамках ослабление карантинных мер. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНИАН.

«С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты, с 15 июня - зарубежное авиасообщение. Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри заведений», - сказал он.

При этом он подчеркнул, что все противоэпидемические меры должны быть обеспечены.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина возобновит международное и внутреннее регулярное авиасообщение с 15 июня.

Напомним, с 22 мая в Украине введена адаптивная модель карантина.

1 июня Украина перешла на следующий, третий, этап ослабления карантина, а следовательно – отменены очередные ограничения.