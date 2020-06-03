также в разделеОбщество
Юрист сообщил о манипуляциях на сайте петиций президенту
В Минюсте сказали, сколько заработали на платных камерах в СИЗО 11
Против взяточника из Минобразования начали дисциплинарное производство 10
В Крыму арестовали на месяц задержанного украинского военного 16
МВД запустило приложение «Штрафы ПДД» 16
В Украине утвердили новый праздник – День фермера 15
Главу НСЗУ назначат только на время карантина 11
ВОЗ отмечает стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Украине 11
Президент создал Совет по вопросам развития высшего образования 13
СМИ: Правление Одесского припортового завода заключает контракты, которые наносят предприятию миллионные убытки 15
МИД: Иран не планирует передать Франции «черные ящики» самолета МАУ 22
СБУ с 2014 года не пустила в Украину почти 10 тысяч человек 12
Депутата Запорожского горсовета поймали на взятке в 12 тысяч 14
Инфекционист: Повторное заражение COVID-19 не будет массовым 18
Лерос занес в НАБУ свидетельства о коррупции Ермака, Тищенко и Комарницкого 28
Расследование дела против Гладковского завершено 36
СБУ задержала чиновника Минобразования за получение «отката» в 300 тысяч 18
ВР решила повысить штрафы за нарушение ПДД пешеходами 23

Кабинет Министров Украины планирует возобновить внутренние авиаперевозки с 5 июня, а кафе и ресторанам разрешить принимать посетителей внутри заведений в рамках ослабление карантинных мер. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНИАН.

«С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты, с 15 июня - зарубежное авиасообщение. Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри заведений», - сказал он.

При этом он подчеркнул, что все противоэпидемические меры должны быть обеспечены.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина возобновит международное и внутреннее регулярное авиасообщение с 15 июня.

Напомним, с 22 мая в Украине введена адаптивная модель карантина

1 июня Украина перешла на следующий, третий, этап ослабления карантина, а следовательно – отменены очередные ограничения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2663 грн.
26
Теги