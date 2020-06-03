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Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 62 человека. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 62 человека. Из них 10 медиков. На сегодня в Киеве уже 3133 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших – 38 женщин в возрасте от 24 до 95 лет и три девочки - 5, 7 и 10 лет. А также 16 мужчин от 30 до 83 лет и пятеро мальчиков - от 3 до 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 38 человек. Всего коронавирус преодолели 756 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Соломенском районе - 10, Деснянском - 9 и в Днепровском и Шевченковском - по 8 случаев», - отметил Виталий Кличко.

Напомним, по состоянию на 3 июня в Украине подтверждено 24 823 случая COVID-19, из них 10 440 выздоровели, 735 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 483 случая.

 
ForUm

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