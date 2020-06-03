Национальный банк Украины с 3 июня ввел в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты, сообщает пресс-служба НБУ.

«Это часть комплексного решения по оптимизации и обновлению банкнотно-монетного ряда гривни, который продолжается с 2014 года и имеет целью обеспечить в Украине надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства. Введение в оборот новых оборотных монет номиналом 10 гривен завершит этот процесс», – говорится в сообщении.

По данным регулятора, благодаря комплексным изменениям номинальный ряд гривни, в конце концов сократится до оптимального размера - 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

Новая оборотная монета номиналом 10 гривен - небольшая по размеру, легкая. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес - 6,4 г. Она изготовлена ​​из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Благодаря своим увеличенным габаритным размерам (диаметр, толщина и группа) новая 10-гривневая монета существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.

Напомним, Национальный банк Украины с 1 октября 2019 года начал выводить из обращения мелкие монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек.