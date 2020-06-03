Во вторник, 2 июня, народные депутаты сорвали проведение собеседований на должность председателя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Об этом министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Вчера в рамках отбора на председателя НСЗУ я проводил собеседования с допущенными кандидатами. Все это происходило максимально в рамках закона и прозрачно. Делалась видеозапись всех собеседований - чтобы все желающие могли посмотреть, как происходило собеседование. Но не прошло без неожиданностей. Один из народных депутатов, изъявила желание, насколько я понимаю, просто сорвать эти собеседования. Это абсолютно алогичное и непонятное для меня поведение. На все мои просьбы успокоиться, и разрешение по желанию снимать все, что происходит - она ​​не реагировала, ей очень хотелось шоу и какого-то хайп», - отметил Степанов.

Как предположил министр здравоохранения, определенные политические силы срывают работу Министерства, потому что Максим Степанов не будет покрывать просчеты народных депутатов в реформировании украинской медицины. «Я для них очень неудобный министр, который 100% не будет покрывать того, что они здесь натворили. Я не буду покрывать того, что сейчас по всей стране происходит с медициной. Я 100% не буду это покрывать и точно исправлю. У нас будет качественная и доступная медицина. И медицина, которую мы все хотим. Как бы они не кричали. Я вас могу в этом заверить», - подчеркнул Степанов.

По словам министра, он закончит проведение собеседований 3-4 июня, а затем, по результатам интервью, кандидатура победителя будет вынесена на рассмотрение Кабинета Министров Украины.

По данным СМИ, во время собеседования народные депутаты Ольга Стефанишина («Голос») и Лада Булах («Слуга народа») попытались пройти в здание ведомства и провести трансляцию всех собеседований.

Напомним, Национальная служба здоровья Украины создана в рамках проведения медицинской реформы. С марта 2018 года ее возглавлял Олег Петренко, который в ноябре 2019 года написал заявление об увольнении. Его кандидатура была выбрана на конкурсе.

В декабря 2019 года временное исполнение обязанностей председателя Службы было возложено на заместителя председателя НСЗУ Оксану Мовчан.

16 декабря Кабмин объявил конкурс на занятие должности главы НСЗУ. Конкурс состоялся в январе 2020 года. 20 мая Степанов сообщил, что отклонил все три кандидатуры на должность председателя НСЗУ, которые прошли в финал конкурса.

22 мая правительство объявило новый конкурс среди кандидатов на пост главы НСЗУ. Документы кандидаты должны подать до 27 мая. Всего для участия в конкурсе документы подали 17 человек.