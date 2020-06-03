Несмотря на действующий запрет приема посетителей в помещениях кафе и ресторанов, президент Владимир Зеленский в Хмельницком смог выпить чашку кофе в одном из местных заведений.
Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса президента.
«Президент Владимир Зеленский прогулялся по центральной части города Хмельницкого и попробовал кофе в местном кафе», – сообщила пресс-служба.
«Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии», - отметил Зеленский.
«По вечерам в этой части города обычно собирается много молодежи. А визит главы государства вообще вызвал большой ажиотаж - горожане окружили кафе сразу, желая поздороваться с президентом и сделать фото», - заявили в пресс-службе.
Крута кава у Хмельницькому! Ароматна і смачна! Перші кафе виходять з карантину, оговтуємося потихеньку від коронавірусної епідемії. pic.twitter.com/pLnbqO7lHB— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2020
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