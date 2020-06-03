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Несмотря на действующий запрет приема посетителей в помещениях кафе и ресторанов, президент Владимир Зеленский в Хмельницком смог выпить чашку кофе в одном из местных заведений.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса президента.

«Президент Владимир Зеленский прогулялся по центральной части города Хмельницкого и попробовал кофе в местном кафе», – сообщила пресс-служба.

«Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии», - отметил  Зеленский.

«По вечерам в этой части города обычно собирается много молодежи. А визит главы государства вообще вызвал большой ажиотаж - горожане окружили кафе сразу, желая поздороваться с президентом и сделать фото», - заявили в пресс-службе.

 

 
ForUm

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