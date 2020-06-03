Во Львовской области за минувшие сутки, 2 июня, зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом, лабораторно подтверждено 96 случаев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

«Объяснение такого количества простое: больше тестов - больше больных», - отметил Садовый.

По его словам, за последние сутки лаборатории сделали 500 тестов на COVID-19.

«Количественно это рекорд для Львовской области. Но это также и наибольшее количество сделанных исследований. В соотношении больных 19%, то есть не больше определенной нормы. Также добавилась к сегодняшнему результату вспышка заболевания в ФК «Карпаты», - добавил он.

Садовый также констатировал, что количество людей на улицах Львова возросло. «Там больше нет карантина. Если люди не могут придерживаться правил, то прогнозируемо, что количество больных увеличится», - пояснил он.

Напомним, по состоянию на 3 июня в Украине подтверждено 24 823 случая COVID-19, из них 10 440 выздоровели, 735 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 483 случая.