Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении еще двум участникам коррупционной схемы по поставке товаров неизвестного происхождения ГК «Укроборонпром» с уклонением от уплаты налогов и последующей легализацией средств, приобретенных преступным путем. Речь идет о представителях конвертационного центра, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Действия новых подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины. Таким образом, общее количество лиц, задействованных в схеме, возросло до семи.

По данным следствия, участники коррупционной схемы в 2015-2017 годах использовали подконтрольное им ООО «Оптимумспецдеталь» и другие субъекты хозяйствования для поставки товаров неизвестного происхождения предприятиям государственного концерна «Укроборонпром» с уклонением от уплаты налогов. За время действия схемы «Укроборонпрома» поставлено товаров на сумму около 165 млн грн.

В результате преступления в бюджет не поступило более 49 млн грн, из которых 25,77 – налог на добавленную стоимость, 23,57 – налог на прибыль. Как выяснило следствие, полученные преступным путем средства подозреваемые в уголовном производстве легализовали и использовали по своему усмотрению.

Напоминаем, 29 апреля 2020 НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем лицам, которые фактически руководили и обеспечивали работу ООО «Оптимумспецдеталь».

5 мая сообщили о подозрении одному из номинальных руководителей ООО «Оптимумспецдеталь», который стал пятым подозреваемым.

Досудебное расследование указанных фактов детективы осуществляют с ноября 2019 года, когда подследственность по делу определили за НАБУ.

25 февраля 2019 журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В Укроборонпроме назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

4 марта Порошенко уволил Гладковского.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор Укроборонпрома Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

Президент инициировал проведение международного аудита Укроборонпрома.

11 марта журналисты проекта Bihus.Info в очередной части журналистского расследования сообщили, что правоохранители получали тысячи долларов взяток, чтобы закрыть уголовные производства о коррупции в сфере обороны, в том числе по выводу компании «Оптимумспецдеталь» из перечня фирм, имеющих признаки фиктивности. Среди остальных фигурантов, журналисты указали на следователя киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко, который якобы за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования.

Руководителями ООО «Оптимумспецдеталь» являются Андрей Рогоза и Виталий Жуков.