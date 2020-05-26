Государственное бюро расследований открыло дело из-за прослушивания разговора пятого президента Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.
Ведомство будет расследовать дело из-за прослушки в кабинете Порошенко.
Согласно документу, незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам.
Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
В штабе Байдена назвали «пленки» сильно отредактированными.
Президент Владимир Зеленский заявил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство относительно обнародованных записей.
В свою очередь Порошенко заявил, что «пленки Деркача» о якобы влиянии Байдена – спецоперация Кремля.
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