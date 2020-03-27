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После заявления президента Владимира Зеленского о закрытии границ до конца пятницы за прошедшие сутки вырос пассажиропоток через государственную границу, особенно граждан без транспортных средств.

Чтобы ускорить оформление граждан Украины на въезд в Украину на границе с Польшей и разгрузить это направление, пограничники приняли беспрецедентное решение – открыть пешее направление движения рядом с пунктом пропуска «Краковец».

С 8:00 28 марта вводится ограничение по пересечению линии проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

По состоянию на 10:00 27 марта в Украине было зафиксировано 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. Количество киевлян, заболевших COVID-19, возросло до 55 человек.  

В Черновицкой области от коронавируса выздоровели еще 3 буковинцев – один ребенок и двое взрослых. 

В итальянском городе Триест от COVID-19 умерла еще одна гражданка Украины. Так, на севере Италии и в целом за рубежом умерли уже четверо украинок, у которых подтвердили коронавирус.

В Ривненской области по состоянию на 8:00 27 марта подтверждено девять случаев заболевания COVID-19, в том числе один летальный. Жителям села Тынное на Ривненщине, где все 9 человек заболели коронавирусом, запрещено выезжать из населенного пункта до выяснения обстоятельств инфицирования.

В больницах оккупированного Крыма с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более одной тысячи пациентов – с диагнозом «пневмония». В ОРДЛО – 150 человек с подозрением на пневмонию, проверить на Covid-19 нет возможности.

Шевченковский райсуд Киева арестовал экс-министра иностранных дел Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

У начальника полиции Киева Андрея Крищенко и еще у двух полицейских подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила о значительном прогрессе в переговорах относительно новой программы EFF для Украины, а также назвала условия, при которых ранее оговоренное финансирование на сумму $5,5 млрд может быть увеличено. Утверждение новой программы с Международным валютным фондом позволит Украине пережить вызванный коронавирусом кризис спокойно и без стрессов на финансовом рынке.

У начальника полиции Киева Андрея Крищенко и еще у двух полицейских подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией.
ForUm

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