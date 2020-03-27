По состоянию на утро пятницы в столице зарегистрированы еще 8 новых случаев заболевания коронавирусом. Количество киевлян, заболевших COVID-19, возросло до 55 человек. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«В столице увеличилось количество киевлян, заболевших COVID-19. Вирус наступает. Уже 55 человек имеют подтвержденный диагноз. Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом», - сказал Кличко.

По словам мэра Киева, заболели 4 женщины в возрасте от 31 до 59 лет и четверо мужчин - от 43 до 59 лет. Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы. Двое - в городскую клиническую больницу №4. Еще двое - в центральный госпиталь МВД. А двое - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

На сегодня – экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестировано более 1,5 тысячи киевлян. «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» проверяет на подтверждение или опровержение диагноза коронавируса еще 32 образца.

«Я еще раз призываю всех: не гуляет в парках, не водите детей на площадки, не собирайтесь компаниями пообщаться! Берегите себя!» - отметил мэр Киева.

Напомним, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине было зафиксировано 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. В Киеве было зафиксировано 47 случаев.