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Полiтика

Зеленський провів аудієнцію з королем Чарльзом ІІІ

Зеленський провів аудієнцію з королем Чарльзом ІІІ

Президент Володимир Зеленський під час аудієнції у короля Великої Британії Чарльза ІІІ подякував монарху за непохитну підтримку України. Про це глава Української держави повідомив у Фейсбуці.

«Дякую Його Величності Королю Чарльзу III за аудієнцію. Для мене важливо мати можливість особисто подякувати за непохитну підтримку України. Цінуємо всю допомогу Сполученого Королівства»,- розповів Зеленський.

Він наголосив, що Україна цінує всю надану допомогу та розраховує на подальшу підтримку.

Як повідомлялося, сьогодні президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Великої Британії.

Програмою візиту передбачена також його зустріч з прем’єр-міністром Енді Бернемом.

Фото: Aaron Chown from Press Association

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир Зеленськийкороль Чарльз IIIУкраїна-Великобританія
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