Зеленський провів аудієнцію з королем Чарльзом ІІІ

Президент Володимир Зеленський під час аудієнції у короля Великої Британії Чарльза ІІІ подякував монарху за непохитну підтримку України. Про це глава Української держави повідомив у Фейсбуці.
«Дякую Його Величності Королю Чарльзу III за аудієнцію. Для мене важливо мати можливість особисто подякувати за непохитну підтримку України. Цінуємо всю допомогу Сполученого Королівства»,- розповів Зеленський.
Він наголосив, що Україна цінує всю надану допомогу та розраховує на подальшу підтримку.
Як повідомлялося, сьогодні президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Великої Британії.
Програмою візиту передбачена також його зустріч з прем’єр-міністром Енді Бернемом.
Фото: Aaron Chown from Press AssociationАвтор: Сергій Ваха