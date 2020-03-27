Утверждение новой программы с Международным валютным фондом позволит Украине пережить вызванный коронавирусом кризис спокойно и без стрессов на финансовом рынке. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе онлайн-брифинга, передает УНИАН.

«Если программа будет утверждена, мы уверены, что Украина сможет пройти эти тяжелые времена, вызванные распространением вируса, стабильно, спокойно и без стрессов на финансовом рынке», - сказал Чурий.

По его словам, в настоящее время ситуация на валютном рынке Украины стабилизировалась, но при необходимости регулятор готов в дальнейшем поддерживать рынок посредством продажи валюты.

«Наши резервы на сегодня составляют приблизительно 25 млрд долл. Мы ожидаем позитивные новости от Международного валютного фонда», - отметил Чурий.

При этом он напомнил, что для старта новой программы с МВФ парламенту необходимо принять два закона.

Напомним. 27 марта МВФ сообщил о прогрессе в обсуждениях с украинскими властями новой программы финансирования, для получения которой властям необходимо принять закон о совершенствовании системы урегулирования банковских проблем и осуществить земельную реформу.

24 марта Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный «антиколомойский» законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Принятие закона есть одним из требований выделения помощи Международным валютным фондом.