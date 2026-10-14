ЄС відкрив два кластери для України

Рада ЄС офіційно відкрила ще два кластери для у переговорах про вступ України.

Рішення було ухвалене на міжурядовій конференції Україна-ЄС, що відбулася після засідання Ради ЄС у загальних справах, повідомляє "Європейська правда".

"Рада відкрила кластер 2, внутрішній ринок та кластер 3 – Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання. Ми заохочуємо Україну виконувати подальші реформи передусім з кластеру "Основи", – оголосив міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн.

Фото: agroportal.ua.