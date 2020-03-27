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После заявления президента Владимира Зеленского о закрытии границ до конца пятницы за прошедшие сутки вырос пассажиропоток через государственную границу, особенно граждан без транспортных средств.

Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде».

По данным ведомства, 26 марта сотрудники ГПСУ совершили более 27 тысяч пропускных операций, как на въезд так и на выезд. Подавляющее большинство - более 18 тыс. - это граждане Украины, которые возвращались из-за границы.

В том числе более 6,5 тысячи наших соотечественников прибыли пешком в пункты пропуска со странами ЕС (ранее их количество фиксировалось на уровне 3800 человек) и были переправлены через границу.

Наибольшее количество людей, ожидающих оформления - на польском участке (здесь действуют три направления: Ягодин, Краковец и Рава Русская).

Их перевозят через границу автобусами, организованными городской властью и ГСЧС.

Фото: Игорь Зинкевич

Пограничники отмечают, что из-за увеличения пассажиропотока, а также дополнительных контрольно-профилактических мер, продолжительность контрольных процедур возросла. Граждан просят быть рассудительными и терпеливыми: не создавать конфликтных ситуаций и толпы.

На уточняющий вопрос, как до конца суток будет закрыта граница, получат ли люди, которых не успеют перевезти, отказ в пересечении, представитель ГПСУ посоветовал дождаться решения правительства.

«Какие будут действовать ограничения - надо ждать решения правительства, когда будут прописаны четкие нормы. Однако, скорее всего конституционное право граждан Украины на возвращение не будет нарушено», – подчеркнул Демченко.

В соцсетях можно найти стримы, которые фиксируют скопление людей на границе с Польшей.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что до конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница Украины и прекращены все пассажирские перевозки.
ForUm

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