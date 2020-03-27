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У начальника полиции Киева Андрея Крищенко и еще у двух полицейских подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Первый случай заболевания выявлен у участковой полицейской Ивано-Франковской, второй - у начальника одного из структурных подразделений полиции Киева. Сегодня, 27 марта, лабораторно подтверждено заболевание у курсанта, который проходил практику в Бердянском отделе полиции, и у начальника полиции Киева Андрея Крищенко.

Полицейские установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с больным. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции. Помещения столичного главка должным образом продезинфицированы.

В Нацполиции подчерукнули, что руководитель столичной полиции и члены его семьи в 2020 году за границей не находились.

Напомним, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине зафиксировано 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели.
ForUm

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