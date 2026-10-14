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Війна

Ілон Маск різко обмежив швидкість Starlink в Україні

Ілон Маск різко обмежив швидкість Starlink в Україні

SpaceX Ілона Маска цілеспрямовано обмежила швидкість терміналів Starlink в Україні, що призвело до зриву низки бойових операцій.

"Я підтверджую, що сьогодні вночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху", - написав радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Наразі обмеження стосується "військового пакету" послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину.

"Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов'язана з поточною політичною ситуацією", – додав "Флеш".

Фото: tverezo.info.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЗСУУкраїнавійнаінтернетSpaceXStarlink
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