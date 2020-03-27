Чтобы ускорить оформление граждан Украины на въезд в Украину на границе с Польшей и разгрузить это направление, пограничники приняли беспрецедентное решение – открыть пешее направление движения рядом с пунктом пропуска «Краковец», сообщает пресс-служба погранведомства.

Пограничники Мостиского отряда вместе с польскими коллегами на автомагистрали А4 у пункта пропуска «Краковец» организовали пропуск граждан, которые возвращаются в Украину в пешем порядке.

Для этого пограничники развернули передвижные автомобильные комплексы пограничного контроля на базе двух автомобилей. Всего обеспечено рабочие места для 7 экспертов по проверке документов. Оформление граждан на вход в Украине началось в 17:00.

Совместно с органами местной власти, ГосЧС и волонтерами в настоящее время организовано 9 автобусов и микроавтобусов для перевозки наших соотечественников. Также ожидается прибытие еще 9 транспортных средств (от Львовской ОГА и дополнительных от ГосЧС).

По состоянию на 18.00 на данном направлении уже оформлено 160 граждан.

Стоит отметить, что пункт пропуска «Краковец» расположен на европейской автодороге А4, которое берет свое начало в Германии и является удобным маршрутом до границы с Украиной.

Как сообщал ForUm, после заявления президента Владимира Зеленского о закрытии границ до конца пятницы за прошедшие сутки вырос пассажиропоток через государственную границу, особенно граждан без транспортных средств.