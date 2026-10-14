У Гамбурзі розпочався суд у справі «Північних потоків»

У Німеччині розпочався судовий процес над громадянином України Сергієм Кузнєцовим, якого затримали в Італії, а згодом екстрадували до Німеччини.

Адвокат українця Ларс Брогелер заявив, що його підзахисному не дозволили давати показання в суді. На думку захисту, через це Кузнєцов не має можливості повноцінно захищати себе під час розгляду справи. Про це повідомляє Tagesschau.

«Ми вважаємо це порушенням принципу справедливого судового розгляду, внаслідок чого провадження має бути припинено», — наголосив адвокат.

Також Брогелер озвучив три аргументи захисту щодо судового процесу в Гамбурзі:

на думку адвоката, немає безпосередніх доказів, які підтверджують вчинення злочину обвинуваченим;

військові злочини, за його твердженням, вчиняла і продовжує вчиняти лише одна сторона — Росія;

газопроводи «Північний потік», як стверджує захист, були законними військовими цілями, оскільки не є цивільними об’єктами, а належать до військових.

«Ми подамо клопотання про збір доказів з цього приводу», — заявив Брогелер.

Німецькі правоохоронці підозрюють Кузнєцова в «антиконституційній диверсії, умисному спричиненні вибуху за допомогою вибухових пристроїв та знищенні об’єктів громадського користування» у справі про підрив газопроводів «Північний потік».

Раніше російські та американські високопосадовці, зокрема спецпредставник президента США Джаред Кушнер, провели переговори щодо залучення американського інвестора до відновлення роботи газопроводів “Північний потік”.