У Києві через нічну атаку рашистів загинули три людини

У столичному будинку, куди влучили росіяни, знайшли тіла двох загиблих.

"21 постраждалий у Деснянському районі. Серед них — восьмирічна дитина. 16 поранених медики госпіталізували. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані. Загинула одна людина", - сказав мер Києва Віталій Кличко.

На місці ворожого удару по багатоповерхівці у Деснянському районі вогнеборці ліквідували пожежу на площі 400 кв.м., повідомляє ДСНС.



Кількість постраждалих збільшується, люди продовжують звертатися по допомогу. Виявлені тіла двох загиблих людей.



Вдалося врятувати 16 мешканців будинку. 21 людина постраждала, з них 1 дитина. Тривають аварійно-рятувальні. На місці події працюють психологи Головного управління, які вже надали допомогу 110 людям.



У Голосіївському районі є влучання в нежитлову будівлю. На жаль, одна людина загинула, ще одна постраждала.



За іншою адресою у Дніпровському районі внаслідок повторної атаки виникла пожежа у недіючій будівлі. Загоряння газону на стадіоні у Дарницькому районі вогнеборці ліквідували.



У Шевченківському районі внаслідок влучання в одноповерхову недіючу будівлю сталося незначне загоряння. Пожежу оперативно ліквідували.

Фото: ДСНС.