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С 8:00 28 марта вводится ограничение по пересечению линии проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона», - говорится в сообщении.

Такие меры принимаются с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции, отметили в штабе.
ForUm

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