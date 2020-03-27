Жителям села Тынное на Ривненщине, где 9 человек заболели коронавирусом, запрещено выезжать из населенного пункта до выяснения обстоятельств инфицирования, сообщает пресс-служба ОГА.

«Сейчас в селе Тынное Сарненского района проводят усиленные меры по противодействию распространению коронавируса. Напомним, все 9 человек, у которых обнаружили заболевания – жители этого населенного пункта. Еще вчера, после результатов быстрых тестов, на выездах из села установлены посты патрульной полиции совместно с ГосЧС. До выяснения обстоятельств – запрещено покидать село», - говорится в сообщении.

Движение габаритного транспорта пустили в обход Тынного.

Также сотрудники полиции устанавливают лиц, которые могли контактировать с инфицированными.

«В селе проводится усиленная информационная работа о важности самоизоляции и немедленного обращения в лечебное учреждение в случае появления симптомов заболевания. Работаем в том числе через лидеров общественного мнения и религиозных общин. Выясняются все контакты инфицированных коронавирусом, их также самоизолируют», - рассказал глава ОГА Виталий Коваль во время брифинга.

Проблем с поставкой продуктов в село нет. Всего в населенном пункте проживает около 5000 человек.

Также к охране приступили полицейские и Нацгвардия, которые будут патрулировать круглосуточно, а ГосЧС осуществляет санитарную обработку техники при въезде в село Тынное.

Напомним, в Ривненской области по состоянию на 8:00 27 марта подтверждено девять случаев заболевания COVID-19, в том числе один летальный.