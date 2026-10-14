Ландтаг Саксонії-Ангальт закликав припинити допомогу Україні та скасувати антиросійські санкції

Парламент німецької федеральної землі Саксонія-Ангальт у середу, 14 жовтня, ухвалив резолюцію із закликом припинити військову та фінансову допомогу Україні, за винятком гуманітарної, а також скасувати економічні санкції проти Росії. Про це йдеться на офіційне повідомлення ландтагу та текст ухваленої резолюції.

"Фінансову підтримку України необхідно негайно припинити в тій частині, яка виходить за межі гуманітарної допомоги. Постачання зброї Україні має бути призупинене. Додаткове озброєння лише затягує війну та підвищує ризик подальшої ескалації", – йдеться в документі.

Резолюцію під назвою "Мирні переговори замість розширення війни в Україні", подану спільно ультраправою "Альтернативою для Німеччини" (АдН) та лівопопулістською партією "Союз соціальної справедливості та економічного здорового глузду" (BSW), ухвалили депутати цих двох фракцій, які мають більшість у цьому земельному парламенті. Проти виступили Християнсько-демократичний союз (ХДС), Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), "Зелені" та Ліва партія.

В ухваленому документі стверджується, що політика санкцій проти Росії, економічних обмежень, постачання зброї та фінансової допомоги Україні нібито зазнала невдачі.

Ландтаг закликав уряд землі використати всі доступні можливості, зокрема ініціативу в Бундесраті – представництві федеральних земель Німеччини, – для просування політики, спрямованої на припинення війни.

"Необхідними є негайне припинення вогню та початок мирних переговорів із Росією. У межах угоди про припинення вогню має відбутися нормалізація економічних відносин між Німеччиною та Росією. Економічні санкції проти Росії мають бути негайно скасовані", – зазначається в резолюції.

Крім того, документ містить вимогу домагатися нейтрального статусу України в межах довгострокового мирного врегулювання.

Прем'єр-міністр Саксонії-Ангальт Свен Шульце (ХДС) різко розкритикував ініціативу АдН та BSW. Він наголосив, що ці дві політичні сили прагнуть позбавити Україну всіх засобів самозахисту, тоді як Росія продовжує щоденні бомбардування українських міст. За його словами, у тексті резолюції немає жодної згадки про протиправну з погляду міжнародного права агресію Росії.

За підсумками дебатів прем'єр-міністр Шульце повідомив, що земельний уряд обговорить ухвалене рішення та визначить подальші дії.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв ще напередодні голосування різко розкритикував ініціативу АдН та BSW, назвавши її "верхом абсурду".

"Не постачати більше зброю? Гаразд, це означає, що більше українців буде вбито. Ви забираєте зброю в того, хто захищається, – і тим самим допомагаєте вбивці", – заявив Макеєв в коментарі газетам медіагрупи Funke.

Як повідомляв ForUA, на земельних виборах у Саксонії-Ангальт 6 вересня 2026 року перемогла ультраправа "Альтернатива для Німеччини", здобувши 43,8% голосів і 39 із 83 місць у ландтазі. Християнсько-демократичний союз (ХДС) отримав 17,2% голосів і 15 мандатів, партія "Зелені" здобула 8,9% голосів і отримала 8 депутатських мандатів, а лівопопулістська BSW – 5,3% і п'ять мандатів.