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По оперативной информации, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных правительству Украины, уже около 800 человек обратились за медицинской помощью в связи с острой респираторной вирусной инфекцией, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Из них около 150 госпитализированы с подозрением на наличие пневмонии, в том числе двое детей 11 и 13 лет находятся под наблюдением врачей. Диагностировать коронавирусную инфекцию там до сих пор невозможно из-за отсутствия соответствующих тестов в больницах», - написала она в Facebook.

«В условиях стремительного распространения респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, крайне обеспокоена ситуацией по обеспечению прав и свобод граждан Украины, которые остались проживать на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и заключенных, содержащихся в местах несвободы», - заявила Денисова.

Омбудсмен обратилась к мировому сообществу с просьбой использовать все имеющиеся механизмы и средства, чтобы проверить состояние здоровья гражданского населения, проживающего на указанных территориях, и граждан Украины, которые находятся в местах несвободы, и содействовать в предоставлении надлежащей медицинской помощи, в соответствии с рекомендациями Всемирной организацией здравоохранения по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19.
ForUm

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