Шевченковский райсуд Киева арестовал экс-министра иностранных дел Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Как сообщает Украинская правда, Кожару берут под стражу до 25 мая. Ему также разрешили выйти под залог в 14 083 500 гривен.
Прокуратура просила арестовать подозреваемого, его адвокаты выступили против.
В открытой части судебного заседания Кожара сказал, что из-за «безосновательных обвинений» он якобы не может собирать деньги для помощи врачам на КПВВ в Луганской области.
Защита экс-министра говорила, что в версии следствия есть разногласия, в частности, следователь сказал, что Старицкого убили из 3-5 метров, а экспертиза якобы установила, что выстрел был осуществлен с близкого расстояния. Также в смывах на руках Кожары не нашли порох.
Адвокаты напомнили, что границы Украины закрыты из-за карантина, поэтому подозреваемый не может убежать. Также Кожара якобы не может давить на свидетелей, поскольку единственными очевидцами является он сам и его жена.
Как сообщает юридическая компания «Миллер», которая представляет интересы потерпевших, в закрытой части заседания допросили жену Кожары. Юристы не раскрывают деталей показаний женщины, однако говорят, что «ее выступление полностью совпадает с линией защиты подозреваемого, объявленной стороной защиты на прошлом судебном заседании».
На заседании 26 марта защита Кожары заявила, что его жена Марина Козерод призналась в преступлении, которое произошло случайно.
В то же время, прокурор говорил, что экспертиза не обнаружила на руках Козерод следов продуктов выстрелов. Ее причастность во время следствия проверялась, но не была подтверждена.
А сам Кожара после приезда полиции якобы говорил, что «будет расстреливать всех, кто будет ему угрожать».
Напомним, в ночь на 22 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции была – самоубийство, выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.
По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство – ч.1 ст.115 УК Украины.
Следственный эксперимент в доме Кожары по факту убийства предпринимателя несколько раз срывался.
25 марта Кожара был задержан по подозрению в умышленном убийстве Старицкого.
Адвокаты Кожары утверждают, что жена экс-министра призналась в преступлении, которое произошло случайно.
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