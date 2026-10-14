Шкільні бібліотеки в Україні потерпають від нестачі книжок і бібліотекарів

Лише 192 заклади освіти з понад 10 тисяч опитаних мають достатньо книжок у бібліотеках. Найбільше школам бракує сучасної української художньої літератури, а також нонфікшену та зарубіжних книжок.

Про це свідчать результати опитування Міністерства освіти і науки України.

Опитування тривало з 11 вересня до 9 жовтня 2026 року й охопило понад 10 тисяч закладів загальної середньої освіти — 84,4% від їхньої загальної кількості.

За даними МОН, 87% опитаних шкіл потребують сучасної української художньої літератури. Ще 70% закладів зазначили, що їм бракує нонфікшену, а 69% — зарубіжної художньої літератури. Потребу в книжках іноземними мовами вказали 28% респондентів.

Лише у чверті опитаних закладів понад половину основного бібліотечного фонду оновили протягом останніх п’яти років. Водночас бібліотечні фонди лише третини шкіл повністю відповідають потребам навчальних програм.

Окремо в МОН дослідили наслідки російської війни для шкільних бібліотек. У понад 500 закладах освіти пошкоджені бібліотечні приміщення, ще у 380 — книжкові фонди. Про відновлення приміщень повідомили 197 закладів, а про відновлення пошкоджених фондів — 137.

Шкільні бібліотеки використовують не лише для читання. У половині опитаних закладів учні приходять туди, щоб самостійно читати книжки. У кожному п’ятому шукають інформацію в інтернеті, а в 18% закладів виконують домашні завдання.

Крім того, бібліотеки стають просторами для навчальних і соціокультурних заходів. Понад 6 тисяч закладів організовують щоденні або щотижневі активності для учнів початкових класів, 5503 — для учнів базової школи, а 2533 — для старшокласників.

Ще одна проблема — нестача бібліотечних працівників. Лише 3948 опитаних закладів, або близько 38%, мають бібліотекаря чи бібліотекарку на повну ставку. В інших школах фахівці працюють неповний робочий день або за сумісництвом.

У МОН зазначили, що результати опитування допоможуть визначити подальші кроки й необхідні ресурси для підтримки шкільних бібліотек і розвитку читання. Зокрема, відомство планує залучати партнерів для поповнення бібліотечних фондів і перетворення бібліотек на простори для навчання та спілкування.