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Енергетика

РФ здійснила одну з наймасованіших атак на об’єкти «Укренерго» від початку війни

РФ здійснила одну з наймасованіших атак на об’єкти «Укренерго» від початку війни

Росія в середу здійснила одну з наймасованіших від початку повномасштабної війни атак на об’єкти НЕК «Укренерго». Основними цілями стали електропідстанції, внаслідок ударів пошкоджено обладнання.

Про це повідомив голова правління компанії Віталій Зайченко під час форуму «Енергія бізнесу», організованого Forbes Ukraine у Києві.

«Сьогодні була одна з наймасованіших атак — з використанням балістики, з відповідною втратою обладнання. Тому для нас першочерговий виклик — можливість швидкого відновлення», — сказав Зайченко.

За його словами, російські удари по підстанціях «Укренерго» залишаються одним з основних викликів для компанії. Він наголосив, що такі атаки відбувалися раніше, тривають зараз і, ймовірно, продовжуватимуться надалі.

Фото Світлани Коверзнєвої

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Укренергоатака рашистів
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