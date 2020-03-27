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В итальянском городе Триест от COVID-19 умерла еще одна гражданка Украины. Так, на севере Италии и в целом за рубежом умерли уже четверо украинок, у которых подтвердили коронавирус.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Екатерину Зеленко.

По ее словам, женщина — 1958 года рождения. Она умерла в больнице несколько дней назад. 26 марта факт смерти от коронавируса подтвердился лабораторно.

Сейчас украинские консулы находятся на связи с родными умершей и больницей, где она была госпитализирована.

Ранее было известно о 3 украинках, которые умерли от коронавируса за рубежом, все — в Италии.
ForUm

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