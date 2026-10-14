Українець у справі про підрив «Північних потоків» не даватиме свідчень по суті

У Німеччині адвокати громадянина України Сергія Кузнєцова, якого обвинувачують у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» і «Північний потік – 2», вимагають припинити судове провадження. Захист заперечує можливість кваліфікації інкримінованих дій як воєнного злочину та вважає, що обвинувачення не надало достатніх доказів провідної ролі українця в організації вибухів.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Перше судове засідання у справі відбулося 14 жовтня в Гамбурзі, однак завершилося достроково. Під час розгляду адвокати Кузнєцова поставили під сумнів обґрунтованість звинувачень і заявили про необхідність припинити провадження.

Захист також звернув увагу на обставини військової служби українця. Адвокат Єс Маєр-Локамп повідомив, що його підзахисний не даватиме свідчень по суті справи. Водночас він послався на заяву колишнього командира Кузнєцова Романа Червінського, якого вважають одним із ключових організаторів диверсії.

За словами Червінського, Кузнєцов служив у секретному військовому підрозділі й не має права розголошувати подробиці своєї діяльності навіть під час судового розгляду. Адвокати вважають, що режим секретності обмежує можливості українця захищатися від висунутих звинувачень, оскільки він не може розкрити інформацію про службу, яка потенційно могла б мати значення для справи.

Федеральна прокуратура Німеччини обвинувачує Кузнєцова в організації вибухів, руйнуванні споруд і порушенні роботи об’єктів громадської інфраструктури. За версією обвинувачення, українець діяв як військовослужбовець і за відома українських державних органів. Прокуратура також вважає, що його дії можуть бути кваліфіковані як воєнний злочин.

Сторона захисту заперечує таку правову оцінку та наполягає на недостатності доказів причетності Кузнєцова до організації підриву газопроводів. Висунуті звинувачення наразі не означають, що його визнали винним.

Наступне судове засідання у справі заплановане на 27 жовтня.