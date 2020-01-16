Президент Владимир Зеленский посетил посольство Канады в Украине и почтил память канадских граждан, погибших в результате сбивания самолета рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» в Иране.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе президента, он сделал запись в книге памяти, размещенной в посольстве у мемориальной таблички с именами жертв авиакатастрофы.

«Когда-то человечество изобрело самолеты. Когда-то человечество изобрело оружие. Но сможет ли когда-то человечество изобрести действенный способ, чтобы защитить себя от своих же творений? И сможет ли человечество изобрести слова, которые смогли бы описать нашу общую невыносимую боль из-за трагедии сбитого «Боинга-737»?» - написал глава государства.

Президент отметил, что исторически Украина и Канада имеют много общего, а сейчас две дружественные страны, к сожалению, объединяет и общее горе.

«Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших граждан Канады и Украины. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших граждан других государств – Ирана, Швеции, Великобритании и Афганистана. Вечная память погибшим!», - отметил Зеленский.

Во время общения с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Галадзой он выразил соболезнования канадскому народу в связи с трагедией.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбитие самолета, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Власти Ирана арестовали несколько человек, подозреваемых в причастности к ракетному обстрелу.