Міністерка культури Тетяна Бережна не змогла переконати народних депутатів підтримати її законодавчу ініціативу щодо меценатства у сфері культури. Законопроєкт №15442, який вона просувала як основу для залучення бізнесу до фінансування культурних проєктів, не набрав необхідної кількості голосів і був відхилений Верховною Радою.

За інформацією «Інтерфакс-Україна», під час голосування в першому читанні документ підтримали лише 209 народних депутатів за необхідних 226.

Не знайшлося голосів і для того, щоб повернути законопроєкт до профільного комітету на доопрацювання або направити його суб'єкту законодавчої ініціативи. У результаті документ відхилили.

Фактично Бережна не змогла реалізувати задум, із яким виходила до парламенту, резюмує Rupor. Замість переконливої законодавчої пропозиції депутати отримали документ із деклараціями про відновлення традицій меценатства, але без готових фінансових механізмів, які могли б зацікавити бізнес.

Законопроєкт передбачав запровадження нових визначень у законодавстві про культуру: «меценат культури», «меценатська діяльність», «меценатська допомога», «бенефіціар» та «отримувач меценатської допомоги».

Серед напрямів меценатства визначали підтримку матеріально-технічної бази закладів культури, будівництво й реставрацію культурних установ та об'єктів спадщини, створення і промоцію українського культурного продукту, фінансування фестивалів, виставок, конкурсів та інших мистецьких заходів.

Допомога могла надаватися у формі передачі грошей, нерухомості, земельних ділянок, транспорту, обладнання, а також безоплатного виконання робіт і надання послуг.

Окремо документ передбачав державне заохочення меценатів: нагородження відзнаками, увічнення їхніх імен на культурних об'єктах та інші форми підтримки. Водночас жодних конкретних податкових стимулів для бізнесу законопроєкт не встановлював.

Саме навколо фінансових заохочень Бережна раніше будувала публічну презентацію майбутньої реформи. Вона пояснювала, що закон має стати рамковим, а фінансові стимули уряд розроблятиме окремо після його ухвалення.

Зокрема, міністерка анонсувала механізм, за яким бізнес, що інвестує 1 млн грн у культурну інституцію, зможе отримати 10% внеску для сплати власних податків у наступних податкових періодах. Однак цієї норми в законопроєкті не було.

Бережна розраховувала, що парламент ухвалить документ до кінця 2026 року, а механізм запрацює з початку 2027-го. Проте міністерка не змогла навіть провести його через перше читання.

Історія законопроєкту також свідчить про проблеми з його підготовкою. Ще 4 грудня 2025 року Кабмін затвердив урядовий варіант документа. Після зміни уряду його відкликали, а згодом повторно внесли до парламенту вже як депутатський законопроєкт №15442.

Замість того щоб представити депутатам цілісну модель залучення приватних коштів у культуру, Бережна фактично запропонувала спочатку ухвалити рамкові декларації, а конкретні фінансові інструменти обіцяла розробити потім. Такий підхід не переконав парламент. Спроба продати законопроєкт через гучні обіцянки відновити меценатські традиції завершилася провалом.